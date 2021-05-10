Щороку навесні в депутатів "Опозиційної платформи – За життя" разом із багатьма адептами "русского мира" в Україні стається сезонне загострення. А все тому, що на постсовковому просторі святкують День перемоги. Цього дня на поверхню вилізло багато нечисті, очолити яку взявся Ілля Кива.

Які ще курйозні події відбулись в Україні 10 травня – у програмі.

До слова ОПЗЖ обіцяла грошову винагороду учасникам своїх маршів до 9 травня

Повернення Симоненка

У Києві 9 травня до Вічного вогню прийшли сотні людей з червоними прапорами та портретами учасників Другої світової війні. Серед учасників акції був й колишній екслідер комуністів Петро Симоненко.

Скандальна Настя раптово стала "патріоткою"

Студенка КНУ та ймовірно донька судді Печерського суду Анастасія Константинова стала популярною після того, як висловила свою глибоку думку щодо приїзду в Україну російського репера Басти. Та вже зовсім скоро Настя змінила свою позицію, при чому – кардинально.

Більше тут Донька судді підтримала Басту й образила Україну: дівчина раптом стала патріоткою та вибачилася

"День побєди"

Команда "Вєсті" та Богдан Процишин записали пісню, яка яскраво демонструє їхнє ставлення про "пабєдобєсія". Пісня "День победы" набула зовсім нового значення.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 10 травня 2021 року: дивіться відео