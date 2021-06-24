Вести.UA Еще одной поп-русне запретили въезд в Украину

Российского артиста Филиппа Киркорова внесли в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности. Он не сможет выступать в Украине, в телевизоре не покажут его клипы, а фильмы с его участием отныне запрещены.

О том, какие другие курьезные события произошли в Украине, по состоянию на четверг, 24 июня – в программе.

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Кива ответил Вирастюку насчет возможной драки

Одиозный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива прокомментировал свою возможную драку с вновь избранным нардепом от "Слуги народа" Василием Вирастюком. По его словам, "чтобы жить на улице – не надо быть самым сильным".

В Харькове разрисовали приемную Добкина

Представители националистической организации "Фрайкор" разрисовали приемную-хаб претендента в мэры Харькова Михаила Добкина. Они написали на здании цитаты из предвыборного ролика Добкина и Геннадия Кернеса 2006 года.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 24 июня: смотрите видео