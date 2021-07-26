Вести.UA: Космический эскорт Черновецкого

Леонид Черновецкий поделился откровенными подробностями из прошлого. Бывший мэр Киева заявил, что в 90-х годах якобы оплатил проституток для высшего руководства страны.

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Переворот имени Кивы

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в Киеве в течение 15–20 августа будут проходить протесты, которые через несколько месяцев якобы охватят всю страну. Они будут проходить во главе с Виктором Медведчуком. В то же время Владимир Зеленский на фоне этого якобы сложит полномочия президента.

"Ликвидация" Украины

В России есть человек, которого очень впечатлила статья Владимира Путина об "одном народе". В частности, заместитель спикера Госдумы Петр Толстой призвал Украину "прекратить валять дурака с независимостью" и вернуться в состав российского государства.

Выпуск программы "Вести.UA" за 26 июля 2021 года: смотрите видео