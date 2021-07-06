Вести.UA: Московский патриархат просит у Украины деньги

Киево-Печерская Лавра попросила у Дениса Шмыгаля деньги. Премьер-министр должен помочь срочно ликвидировать аварийную ситуацию в храме.

Что еще курьезного произошло в Украине во вторник, 6 июля – узнавайте в программе.

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Американка Кира Рудик

Лидера "Голоса" Киру Рудик заподозрили в двойном гражданстве. Ведущие в эфире одного из телеканалов несколько раз переспросили политика, есть ли у нее американское гражданство, однако она трижды подчеркнула, что является украинкой, а вот имеет ли паспорт США – не ответила.

Миссия Саакашвили

Михаил Саакашвили заявил, что его миссия в Украине уже частично выполнена. В частности говорится о законе относительно Государственного архитектурно-строительного контроля. Принятое решение Верховной Радой он назвал прорывом и подчеркнул, что чрезвычайно счастлив.

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Выпуск программы "Вести.UA" за 6 июля 2021: смотрите видео