Що ще курйозного сталось в Україні у вівторок, 6 липня – дізнавайтесь у програмі.
Цікаво Вєсті.UA: Шуфричу потрібна терапія і позбирати коріння
Американка Кіра Рудик
Лідерку "Голосу" Кіру Рудик запідозрили у подвійному громадянстві. Ведучі у ефірі одного з телеканалів декілька разів перепитали політикиню, чи має вона американське громадянство, однак вона тричі наголосила, що є українкою, а от чи має паспорт США – не відповіла.
Місія Саакашвілі
Міхеїл Саакашвілі заявив, що його місія в Україні вже частково виконана. Зокрема мовиться про закон щодо Державного архітектурно-будівельного контролю. Ухвалене рішення Верховною Радою він назвав проривом і підкреслив, що надзвичайно щасливий.
Випуск програми "Вєсті.UA" за 6 липня 2021 року: дивіться відео