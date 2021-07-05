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Верховна Рада проголосувала за закон про корінні народи. Цей документ вкрай розсердив Володимира Путіна, оскільки там не знайшлось росіян. Обурився і одіозний Нестор Шуфрич.
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Які ще курйозні події відбулись в Україні впродовж 5 липня – читайте далі.
До теми Вєсті.UA: Бідолашному Миколі Тищенку нема де ночувати
Випуск програми "Вєсті.UA" за 5 липня 2021 року: дивіться відео