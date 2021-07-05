Які ще курйозні події відбулись в Україні впродовж 5 липня – читайте далі.

До теми Вєсті.UA: Бідолашному Миколі Тищенку нема де ночувати

П'яний "слуга"

"Слуга народу" Євгеній Брагар, той що пропонував продати пса за комуналку, знову опинився у центрі скандалу. Поліція закидає йому керування авто у стані наркотичного сп'яніння. Тільки от результати тесту на наркотики Брагара чисті, патрульні не увімкнули нагрудні камери,а сам нардеп і взагалі переконує, що від нього вимагали хабар. Кінець цієї історії ще попереду.

Новий "флешмоб" Киви

Нещодавно Ілля Кива здійснив флешмоб. Десь знайшов реквізит – нацистський кашкет – і спалив його. При цьому сказав, що "подібні ганчірки повинні спалюватися". Судячи з усього, Ілля Кива продовжує "боротися" з так званим фашизмом в країні, де він живе і заробляє.

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