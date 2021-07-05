Які ще курйозні події відбулись в Україні впродовж 5 липня – читайте далі.

До теми Вєсті.UA: Бідолашному Миколі Тищенку нема де ночувати

Випуск програми "Вєсті.UA" за 5 липня 2021 року: дивіться відео

 