Які ще курйозні події відбулись в Україні впродовж 1 липня – читайте далі.

До теми Вєсті.UA: Путін знайшов справжнього націоналіста України

Один день на посаді

Ірина Венедіктова змінила розподіл обов'язків керівництва Офісу генпрокурора. Після цього Максим Якубовський, який працював при "Українському виборі" Віктора Медведчука, отримав додаткові повноваження. Однак вже через день генпрокурорка передумала.

Путін продовжує справу Мюнхгаузена

У Росії близько 4 годин тривала "Пряма лінія" з Володимиром Путіним, під час якої він заявив, що росіяни та українці – один народ. Втім, усі знають, що у російського президента проблеми з історією, тому він може й надалі поводити себе як Барон Мюнхгаузен, розповідаючи чимало "цікавих історій".

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Нью-Йорк в Україні

Верховна Рада підтримала постанову про перейменування селища Новгородське, що на Донеччині, у Нью-Йорк. Однак насправді це є поверненням старої назви, адже населений пункт перейменували на Новгородське у 1951 році.

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Випуск програми "Вєсті.UA" за 1 липня 2021 року: дивіться відео