Про курйозні події, станом на середу, 30 червня, – у програмі.

До теми Вєсті.UA: Кіркоров – загроза безпеці України аж 3 дні

Росіянин на українській трибуні

Чоловік у російському триколорі та шапці-вушанці під час матчу Євро-2020 Україна – Швеція вибіг до трибуни українських вболівальників. Невдовзі він стояв у подертій футболці й тримався за щелепу, але вже без прапора й головного убору.

Подарунок "кримнашисту"

Боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко зробили подарунок російському реперу Басті – фірмову кепку та футболку. Баста подякував "за подгон". Такими діями спортсменів обурилися українці.

До теми Ї*ануті, – неадекватна фанатка Басти влаштувала істерику перед концертом

Ляшко майнить криптовалюту

Олег Ляшко розвиває свою криптоферму. Каже, що бізнес обрав лише для заробітку. Такий ринок в Україні не є врегульованим та дозволяє відмивати статки.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 30 червня: дивіться відео