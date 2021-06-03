Вести.UA: Россия вспомнила об Азарове и Цареве

Россия привлекла экс-премьера Украины Николая Азарова и бывших депутатов от "Партии регионов" Олега Царева и Владимира Олийныка распространять в ООН фейки о событиях на Майдане. Однако такие действия России осудили.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на четверг, 3 июня – в программе.

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Скандальная киевская блогерша переезжает

Инстаграм-страницу скандальной блогерши Мария ttiisshhiinnaa заблокировали, аккаунт скандальной киевлянки якобы закрыла полиция. Впоследствии она даже заявила, что прыгнет с моста, если ей не вернут страницу, а потом – что переезжает в Россию.

Шуфрич заговорил на венгерском

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич с трибуны Верховной Рады обратился к депутату и главе Закарпатской организации "Слуги народа" Николаю Тищенко. Он оскорбил Тищенко на венгерском языке.

Горват увлекся мотокроссом в Раде

Роберта Горвата, депутата от группы "Доверие", поймали за развлечениями в телефоне в зале парламента. Пока в Верховной Раде обсуждали законопроекты, Горват смотрел мотокросс.

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