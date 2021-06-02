О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на среду, 2 июня – в программе.

К теме "Слуга народа" хочет отсрочить обязательное украинское киноозвучивание: причина

Камельчук извинился за скандал с неправильной парковкой жены

"Слуга народа" Юрий Камельчук 31 мая поскандалил с активистами проекта "Останови лося" из-за неправильной парковки его жены. В разгаре конфликта нардеп обозвал собеседников "быдлотой". Впоследствии он признал, что ошибался, пообещал заплатить штраф и извинился.

ОПЗЖ назвали свою идеологию "профранцузской"

Вадим Рабинович прокомментировал, какова политическая позиция "Оппозиционной платформы – За жизнь". По его словам, ее смело можно назвать "профранцузской".

Харьковчанин удалил тату "Кернес жив"

Харьковчанин Евгений Ивашко в декабре 2020 года набил на лбу татуировку "Кернес жив". Впрочем, в июне 2021 года стало известно, что парень удалил эту надпись со своего тела. "Здесь могла быть ваша реклама. Предложения в директ", — написал он в описании к видео.

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