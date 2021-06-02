Про інші курйозні події, які відбулися в Україні станом на середу, 2 червня – у програмі.

До теми "Слуга народу" хоче відтермінувати обов'язкове українське кіноозвучення: причина

Камельчук вибачився через скандал з неправильним паркуванням дружини

"Слуга народу" Юрій Камельчук 31 травня поскандалив з активістами проєкту "Зупини лося" через неправильне паркування його дружини. У розпал конфлікту нардеп обізвав співрозмовників "бидлотою". Згодом він визнав, що помилявся, пообіцяв заплатити штраф та висловив вибачення.

ОПЗЖ назвали свою ідеологію "профранцузькою"

Вадим Рабінович прокоментував, якою є політична позиція "Опозиціної платформи – За життя". За його словами, її сміливо можна назвати "профранцузькою".

Харків'янин видалив тату "Кернес живий"

Харків'янин Євген Івашко у грудні 2020 року набив на лобі татуювання "Кернес живий". Втім у червні 2021 року стало відомо, що хлопець видалив цей надпис зі свого тіла. "Тут могла бути ваша реклама. Пропозиції в директ", — написав він в описі до відео.

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