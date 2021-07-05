Вести.UA: Шуфричу нужна терапия и пособирать корни

Верховная Рада проголосовала за закон о коренных народах. Этот документ крайне рассердил Владимира Путина, поскольку там не нашлось россиян. Возмутился и одиозный Нестор Шуфрич.

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К теме Вести.UA: Бедному Николаю Тищенко негде ночевать

Пьяный "слуга"

"Слуга народа" Евгений Брагар, тот что предлагал продать пса за коммуналку, снова оказался в центре скандала. Полиция вменяет ему управление авто в состоянии наркотического опьянения. Только вот результаты теста на наркотики Брагара чистые, патрульные не включили нагрудные камеры, а сам нардеп и вообще утверждает, что от него требовали взятку. Конец этой истории еще впереди.

Новый "флешмоб" Кивы

Недавно Илья Кива совершил флешмоб. Где-то нашел реквизит – нацистскую фуражку – и сжег его. При этом сказал, что "подобные тряпки должны сжигаться". Судя по всему, Илья Кива продолжает "бороться" с так называемым фашизмом в стране, где он живет и зарабатывает.

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