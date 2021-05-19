Какие еще курьезные события произошли в Украине в среду, 19 мая – в программе.

Предыдущий выпуск Вести.UA: Козак поехал в Беларусь для "испытания" вакцины

Отставка Степанова

Министра здравоохранения Максима Степанова отправили в отставку. Теперь главным кандидатом на пост является главный санитарный врач Виктор Ляшко. Сразу после голосования в Раде Степанов вышел из помещения и куда-то уехал.

Скандальный нардеп в "Батькивщине"

В состав фракции "Батькивщина" вошел скандальный народный депутат Антон Яценко. Он уже давно известен из-за коррупционной схемы в сфере регистрации информации – она ​​была известна как "площадки Яценко".

Присяга Аксенова

В Верховной Раде 19 мая принес присягу скандальный Андрей Аксенов, который может иметь паспорт гражданина России. Все происходило под крики "Ганьба!". В то же время пророссийские политики пожали Аксенову руку.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 19 мая: смотрите видео