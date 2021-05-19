Які ще курйозні події відбулись в Україні станом на середу, 19 травня – у програмі.

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Відставка Степанова

Міністра охорони здоров'я Максима Степанова відправили у відставку. Тепер головним кандидатом на посаду є головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Відразу після голосування у Раді Степанов вийшов з приміщення та кудись поїхав.

Скандальний нардеп у "Батьківщині"

До складу фракції "Батьківщина" увійшов скандальний народний депутат Антон Яценко. Він вже давно відомий через корупційну схему у сфері реєстрації інформації – вона була відома як "майданчики Яценка".

Присяга Аксьонова

У Верховній Раді 19 травня склав присягу скандальний Андрій Аксьонов, який може мати паспорт громадянина Росії. Все відбувалось під крики "Ганба!". Водночас проросійські політики потиснули Аксьонову руку.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 19 травня: дивіться відео