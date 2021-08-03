Вести.UA: "Слуги народа" придумали новый заработок для Украины

Александр Корниенко заявил, что Украине нужно возвращать славу устричного гиганта. Однако в этом нет ничего удивительного, ведь в "Слуге народа" любят думать о светлом прошлом.

Какие еще курьезные события произошли в Украине в течение 3 августа – читайте далее.

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Исповедь Мендель

Юлия Мендель опубликовала в соцсети сообщение, в котором пожаловалась на слишком большое количество внимания к ней и ее деятельности. Экс-представитель Владимира Зеленского также решила ответить обидчикам интересными фото.

Жомова революция под угрозой

Илья Кива заявил, что осенью в Украине состоятся масштабные протесты. Однако "жомова революция" под угрозой, ведь Служба безопасности Украины разоблачила так называемых "титушок" нардепа, причастных к тяжким преступлениям. На это Кива уже ответил видеообращением.

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Выпуск программы "Вести.UA" за 3 августа 2021 года: смотрите видео