Вести.UA: Арестович угрожает Европе и США

Украина может "развернуться" в Китай, если Запад продолжит сдавать наши интересы. Такое мнение высказал участник Трехсторонней контактной группы и внештатный советник председателя Офиса Президента Андрея Ермака Алексей Арестович. Позже он заявил, что журналисты исказили его слова.

Какие еще курьезные события произошли в Украине по состоянию на вторник, 20 июля – в программе.

Предыдущий выпуск Вести.UA: Медведчук преданно рекламирует статью Путина

Увеличение зарплаты не будет

Министр финансов Сергей Марченко заявил о повышении минимальной зарплаты в Украине до 7 700 гривен с 2022 года. Впоследствии в министерстве открестились от этого заявления.

Тищенко назвали ценным депутатом

Во фракции "Слуга народа" сообщили, что одиозный нардеп Николай Тищенко – очень ценный. Глава президентской политсилы Александр Корниенко отметил, что польза от его работы в партии оправдывает все скандалы.

Новинского внесли в "Миротворец"

Олигарх и политик Вадим Новинский попал в список "Миротворца". Его обвинили в кремлевской пропаганде и обозначили как "агента влияния Русской православной церкви в Украине".

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 20 июля: видео