Які ще курйозні події сталися в Україні станом на вівторок, 20 липня – у програмі.
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Збільшення зарплати не буде
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про підвищення мінімальної зарплати в Україні до 7 700 гривень з 2022 року. Згодом у міністерстві відхрестилися від цієї заяви.
Тищенка назвали цінним депутатом
У фракції "Слуга народу" повідомили, що одіозний нардеп Микола Тищенко – дуже цінний. Голова президентської політсили Олександр Корнієнко зазначив, що користь від його роботи у партії виправдовує усі скандали.
Новинського внесли у "Миротворець"
Олігарх і політик Вадим Новинський потрапив до списку "Миротворець". Його звинуватили у кремлівській пропаганді та позначили як "агента впливу Російської православної церкви в Україні".
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 20 липня: відео