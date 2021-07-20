Які ще курйозні події сталися в Україні станом на вівторок, 20 липня – у програмі.

Попередній випуск Вєсті.UA: Медведчук віддано рекламує статтю Путіна

Збільшення зарплати не буде

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про підвищення мінімальної зарплати в Україні до 7 700 гривень з 2022 року. Згодом у міністерстві відхрестилися від цієї заяви.

Тищенка назвали цінним депутатом

У фракції "Слуга народу" повідомили, що одіозний нардеп Микола Тищенко – дуже цінний. Голова президентської політсили Олександр Корнієнко зазначив, що користь від його роботи у партії виправдовує усі скандали.

Новинського внесли у "Миротворець"

Олігарх і політик Вадим Новинський потрапив до списку "Миротворець". Його звинуватили у кремлівській пропаганді та позначили як "агента впливу Російської православної церкви в Україні".

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 20 липня: відео