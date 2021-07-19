Які ще курйозні події сталися в Україні станом на понеділок, 19 липня – у програмі.

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Тищенко пригостив колег дивним коктейлем

"Слуга народу" Микола Тищенко приніс до Верховної Ради дивний коктейль. Напій був у пляшці від Borjomi і мав коричний колір. Він пригостив ним своїх колег. На відео, яке з'явилось в мережі видно, що нардепи передавали пляшку один одному по залі.

Підвищення податків

Українська влада рішуче взялась за тіньовий бізнес та податки, аби поповнити Держбюджет. Політики хочуть ліквідувати усі "лазівки" та підвищити податки для певних сфер бізнесу.

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Шевченко заспівав у Білорусі

Народний депутат Євген Шевченко, який став відомим своєю любов'ю до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, знову оскандалився. Він заспівав на сцені музичного фестивалю "Слов'янський базар".

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 19 липня: відео