Нардеп поділився напоєм, який мав коричний колір, зі своїм колегою. Відповідне відео з'явилось в мережі.
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На відео видно, як Тищенко поділився своїм коктейлем у пляшці від Borjomi. Під час голосування вони передавали один одному напій.
Тищенко пригостив колегам невідомий коктейль: дивіться відео з фейсбуку Яна Доброносова
Останні скандали з Тищенком: що відомо
- Між Тищенком та народним депутатом Олександром Куницьким 29 червня відбувся конфлікт у їдальні Верховної Ради. Після цього суперечка продовжилась на вулиці.
- В одному з київських аеропортів 23 червня затримали виліт літака через те, що Тищенко знімав відео на летовищі.
- Відомо і про сутичку нардепа з одіозним Іллею Кивою, вони побились в Раді.
- Ще у квітні з'явилось відео, де видно, як Тищенко організував закриту вечірку під час карантину.