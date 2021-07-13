Нардеп поділився напоєм, який мав коричний колір, зі своїм колегою. Відповідне відео з'явилось в мережі.

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На відео видно, як Тищенко поділився своїм коктейлем у пляшці від Borjomi. Під час голосування вони передавали один одному напій.

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