Нардеп поделился напитком, который имел коричный цвет, со своим коллегой. Соответствующее видео появилось в сети.
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На видео видно, как Тищенко поделился своим коктейлем в бутылке от Borjomi. Во время голосования они передавали друг другу напиток.
Тищенко угостил коллег неизвестным коктейлем: смотрите видео из фейсбука Яна Доброносова
Последние скандалы с Тищенко: что известно
- Между Тищенко и народным депутатом Александром Куницким 29 июня произошел конфликт в столовой Верховной Рады. После этого спор продолжился на улице.
- В одном из киевских аэропортов 23 июня задержали вылет самолета из-за того, что Тищенко снимал видео на аэродроме.
- Известно и о столкновении нардепа с одиозным Ильей Кивой, они подрались в Раде.
- Еще в апреле появилось видео, где видно, как Тищенко организовал закрытую вечеринку во время карантина.