Вести. UA: У Труханова нашли итальянское гражданство

В СМИ появилась информация, что мэр Одессы Геннадий Труханов имеет паспорт еще одного иностранного государства. Ранее сообщалось о его греческом и российском гражданстве, теперь – об итальянском.

О других событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 24 сентября – в программе.

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Закон об олигархах могут переголосовать

Депутатам придется переголосовать за уже одобренный законопроект об олигархах. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что в документе есть сразу 3 поправки – 396, 398, 406 – которые противоречат друг другу.

Геращенко сравнил Шефира с Кеннеди

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко сравнил покушение на жизнь Сергея Шефира с убийством президента США Джона Кеннеди. Мол, до сих пор в американском обществе нет единой версии, кто на самом деле это сделал.

Добкин баллотируется в мэры Харькова

Бывший городской голова Харькова Михаил Добкин подал документы на регистрацию на следующие местные выборы. Экс-нардеп снова хочет возглавить город. Он уже внес залог в размере 271 659 гривен.

Полный выпуск программы "Вести.UA" за 24 сентября: смотрите видео