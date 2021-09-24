Про інші події, які сталися в Україні станом на 24 вересня – у програмі.

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Закон про олігархів можуть переголосувати

Депутатам доведеться переголосувати за вже схвалений законопроєкт про олігархів. Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що у документі є одразу 3 поправки – 396, 398, 406 – які суперечать одна одній.

Геращенко порівняв Шефіра з Кеннеді

Радник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко замах на життя Сергія Шефіра зі вбивством президента США Джона Кеннеді. Мовляв, досі в американському суспільстві немає єдиної версії, хто насправді це зробив.

Добкін балотується в мери Харкова

Колишній міський голова Харкова Михайло Добкін подав документи на реєстрацію на наступні місцеві вибори. Екснардеп знову прагне очолити місто. Він уже вніс заставу в розмірі 271 659 гривень.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 24 вересня: дивіться відео