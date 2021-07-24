Какими еще событиями запомнилась неделя в Украине – узнайте в программе.

К теме Вести.UA: Михаил Добкин будет учить детей украинскому языку

Добкин захотел стать филологом

Михаил Добкин будет учить украинскому языку юных харьковчан, в его команде сообщили о запуске соответствующего детского проекта. Однако политик уже неоднократно отмечался критикой государственного языка.

Нардеп Шевченко взялся комментировать статью Путина

Нардеп Евгений Шевченко, который ездил к Александру Лукашенко, взялся комментировать статью российского президента. Политик назвал письмо Владимира Путина "очень сильным". Кроме того, 19 июля он даже спел на сцене "Славянского базара" в Беларуси.

Аваков "намекнул" на возвращение

После громкой отставки Арсен Аваков отправился на отдых. В то же время на своей странице в инстаграме он опубликовал фото с подписью "Красиво идет, чтобы так же красиво завтра появиться".

Актуально Вести.UA: Аваков "намекнул" на возвращение в большую политику

Кира Рудик против гражданства США

Лидер партии "Голос" трижды не смогла ответить на вопрос о гражданстве США. Вскоре Кира Рудик заявила, что не считала нужным делать это.

Правительство инициирует увеличение налогов

Власть инициирует увеличение налогов для легального бизнеса. Дополнительные поступления оценили в 50 миллиардов гривен. В то же время новый налог от правительства может привести к удорожанию сельскохозяйственной продукции.

Пискун месяц вывозил вещи с госдачи

Бывший глава Генпрокуратуры Святослав Пискун попал в список СНБО, из-за чего выезжал с госдачи в течение месяца. Вместо этого он забрал всю мебель, снял даже унитазы и выкрутил все розетки.

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Полный выпуск программы "Вести.UA. Жир" за 24 июля: видео