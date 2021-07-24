Якими ще подіями запам'ятався тиждень в Україні – дізнайтесь у програмі.

До теми Вєсті.UA: Михайло Добкін вчитиме дітей української мови

Добкін захотів стати філологом

Михайло Добкін навчатиме української мови юних харків'ян, у його команді повідомили про запуск відповідного дитячого проєкту. Однак політик вже неодноразово відзначався критикою державної мови.

Нардеп Шевченко взявся коментувати статтю Путіна

Нардеп Євгеній Шевченко, який їздив до Олександра Лукашенка, взявся коментувати статтю російського президента. Політик назвав лист Володимира Путіна "дуже сильним". Окрім того, 19 липня він навіть заспівав на сцені "Слов'янського базару" в Білорусі.

Аваков "натякнув" на повернення

Після гучної відставки Арсен Аваков вирушив на відпочинок. Водночас на своїй сторінці в інстаграмі він опублікував фото з підписом "Красиво йде, щоб так само красиво завтра з'явитися".

Актуально Вєсті.UA: Аваков "натякнув" на повернення у велику політику

Кіра Рудик проти громадянства США

Лідерка партії "Голос" тричі не змогла відповісти на питання щодо громадянства США. Невдовзі Кіра Рудик заявила, що не вважала за потрібне робити цього.

Уряд ініціює збільшення податків

Влада ініціює збільшення податків для легального бізнесу. Додаткові надходження оцінили у 50 мільярдів гривень. Водночас новий податок від уряду може призвести до подорожчання сільськогосподарської продукції.

Піскун місяць вивозив речі з держдачі

Колишній глава генпрокуратури Святослав Піскун потрапив до списку РНБО, через що виїжджав з держдачі протягом місяця. Натомість він забрав всі меблі, зняв навіть унітази і викрутив всі розетки.

Більше випусків програми "Вєсті.UA. Жир" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 24 липня: відео