Вести.UA. Жир: У "бывшего слуги" Шевченко появилась новая страсть

Народный депутат Евгений Шевченко, которого выгнали из фракции "Слуга народа", в очередной раз попал в скандал на телевидении. На этот раз спор случился с бывшим советником главы МВД Зоряном Шкиряком.

Какими еще событиями запомнилась неделя в Украине – узнайте в программе.

К теме Езжай к Лукашенко, которому ты ж**у облизываешь, – Шкиряк и Шевченко устроили перепалку в эфире

Фирташем заинтересовались в Британии

Сайт MyLondon посвятил статью станции метро Brompton Road, которая была куплена олигархом Дмитрием Фирташем еще в 2014 году. Сейчас станция простаивает, а причина покупки – до сих пор непонятна.

Разумков предложил "заниматься" олигархами

Спикер парламента Дмитрий Разумков предложил создать специальную комиссию при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, которая бы "занималась" олигархами. По его словам, чтобы избежать конфликта интересов, независимый орган должен определять перечень олигархов.

Арахамия заговорил о "ядерном шантаже"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что Украина могла бы "шантажировать весь мир", если бы сохранила ядерный потенциал. В то же время он добавил, что подписание Будапештского меморандума стало ее "роковой ошибкой".

Актуально Могли бы шантажировать мир, – Арахамия назвал отказ от ядерного оружия главной ошибкой

Кива жалеет, что не попал под БТР

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива сожалеет, что беглый президент Виктор Янукович не подавил протесты на Майдане, выведя на улицы танки и БТРы. Он сказал, мол, и сам участвовал в Революции Достоинства из-за "надувательства евроинтеграцией".

Тищенко считает бограч украинским

Нардеп Николай Тищенко захотел популяризировать закарпатский бограч как блюдо украинской кухни. Однако он не принял во внимание то, что бограч уже входит в традиционную венгерскую кухню.

Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.

Выпуск программы "Вести.UA" за 31 июля 2021 года: смотрите видео



