Какими еще событиями запомнилась эта неделя Украины – в программе.
К теме В партии "Слуга народа" прокомментировали вероятную отставку Авакова
"Голос" раскололся на 2 части
10 народных депутатов от "Голоса" заявили, что создают отдельное объединение "Справедливость". По словам нардепа Александры Устиновой, к таким действиям их побудило поведение руководства партии.
В России призвали не пускать украинских фанатов на матчи "Евро-2020"
Во время игры сборных Украины и Северной Македонии украинские болельщики спели знаменитую песню о президенте России Владимире Путине. В Госдуме возмутились такими действиями. Российские депутаты требуют от УЕФА не пускать наших фанатов на матчи.
Кива снова оконфузился в Раде
Одиозный депутат Илья Кива вновь отметился своим поступком у Верховной Рады. Депутат от ОПЗЖ снял штаны прямо в сессионном зале, чтобы заправить рубашку.
Обратите внимание Снял штаны в зале: Кива снова оконфузился в Раде – видео
Медведчук судится с ЕСПЧ
Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека и попросил защиты. Кум Владимира Путина пожаловался на "незаконные действия украинских властей".
Крым страдает от непогоды
В Крыму 16 июня мощный ливень затопил улицы. В частности, от непогоды пострадал город Керчь и его окрестности. На место бедствия прибыл назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов, который на лодке поплавал по улицам.
Полный выпуск программы "Вести.UA. Жир" за 19 июня: видео