Какими еще событиями запомнилась эта неделя Украины – в программе.

К теме В партии "Слуга народа" прокомментировали вероятную отставку Авакова

"Голос" раскололся на 2 части

10 народных депутатов от "Голоса" заявили, что создают отдельное объединение "Справедливость". По словам нардепа Александры Устиновой, к таким действиям их побудило поведение руководства партии.

В России призвали не пускать украинских фанатов на матчи "Евро-2020"

Во время игры сборных Украины и Северной Македонии украинские болельщики спели знаменитую песню о президенте России Владимире Путине. В Госдуме возмутились такими действиями. Российские депутаты требуют от УЕФА не пускать наших фанатов на матчи.

Кива снова оконфузился в Раде

Одиозный депутат Илья Кива вновь отметился своим поступком у Верховной Рады. Депутат от ОПЗЖ снял штаны прямо в сессионном зале, чтобы заправить рубашку.

Обратите внимание Снял штаны в зале: Кива снова оконфузился в Раде – видео

Медведчук судится с ЕСПЧ

Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека и попросил защиты. Кум Владимира Путина пожаловался на "незаконные действия украинских властей".

Крым страдает от непогоды

В Крыму 16 июня мощный ливень затопил улицы. В частности, от непогоды пострадал город Керчь и его окрестности. На место бедствия прибыл назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов, который на лодке поплавал по улицам.

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Полный выпуск программы "Вести.UA. Жир" за 19 июня: видео