Якими ще подіями запам'ятався цей тиждень Україні – у програмі.

До теми У партії "Слуга народу" прокоментували ймовірну відставку Авакова

"Голос" розколовся на 2 частини

10 народних депутатів від "Голосу" заявили, що створюють окреме об'єднання "Справедливість". За словами нардепки Олександри Устінової, до таких дій їх спонукала поведінка керівництва партії.

У Росії закликали не пускати українських фанатів на матчі "Євро-2020"

Під час гри збірних України та Північної Македонії українські вболівальники заспівали знамениту пісню про президента Росії Володимира Путіна. У Держдумі обурилися такими діями. Російські депутати вимагають від УЄФА не пускати наших фанатів на матчі.

Кива знову осоромився в Раді

Одіозний депутат Ілля Кива знову відзначився своїм вчинком у Верховної Ради. Депутат від ОПЗЖ зняв штани просто в сесійній залі, щоб заправити сорочку.

Зверніть увагу Зняв штани в залі: Кива знову осоромився у Раді – відео

Медведчук позивається до ЄСПЛ

Віктор Медведчук звернувся до Європейського суду з прав людини та попросив захисту. Кум Володимира Путіна поскаржився на "незаконні дії української влади".

Крим потерпає від негоди

У Криму 16 червня потужна злива затопила вулиці. Зокрема, від негоди постраждало місто Керч та його околиці. На місце лиха прибув призначений Кремлем глава Криму Сергій Аксьонов, який на човні поплавав вулицями.

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 19 червня: відео