Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що наразі "не чув таких розмов", які б стосувались відставки Арсена Авакова. Про це він розповів на брифінгу.

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У Раді немає постанов про відставку Авакова

Мені здається, жодних предметних подань немає у Верховній Раді щодо цього,

– заявив Олександр Корнієнко

Він додав, що "є якась постанова "Голосу", але ми так і не розуміємо, чи є вона насправді". Також нардеп думає, що "якщо будуть якісь ініціативи у вигляді постанов, то ви (журналісти – 24 канал) першими про це дізнаєтесь".

"Але поки що я не чув таких розмов і не бачив таких постанов", – знову ж таки запевнив депутат від "СН".

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