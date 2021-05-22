О других курьезных событиях за последнюю неделю – далее в программе.

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Не смогли попасть в Турцию

Харьковчанка с 2 детьми не смогла вылететь в Стамбул. Из-за этого ее сестра вместе с племянниками выбросили украинские паспорта и послали Украину "в ж*пу" на видео. Кроме того, она рассказала, что якобы дважды покупала билеты, однако так и не смогла улететь.

Скандал из-за вышиванки Зеленского

В Украине 20 мая отмечали День вышиванки и к поздравлениям присоединился президент Владимир Зеленский. Он опубликовал фотографию с женой Еленой. Однако его вышиванка уже второй раз вызвала возмущение в сети, потому что это якобы русская косоворотка.

К теме Вести.UA: Что опять не так с вышиванкой Зеленского

Российская пропаганда

Ольга Скабеева, российская пропагандистка, выдала новый впечатляющий фейк в эфире одного из телеканалов. Она заявила, что якобы Джо Байден лично посоветовал Владимиру Зеленскому провести на Донбассе гомосексуальное шествие.

Тищенко провел ревизию в тюрьме

Народного депутата Николая Тищенко отправили в тюрьму. Он уехал со спецзаданием в Алексеевскую колонию на Харьковщине. Политик должен был проверить, в каких условиях живут осужденные. Однако решил вспомнить и свою профессию по "Ревизору".

Новое правительство Шмыгаля

Верховная Рада приняла решение уволить трех министров и избрать новых. Главой министерства здравоохранения стал Виктор Ляшко. Министром инфраструктуры избрали Александра Кубракова, а министром экономики – Алексея Любченко.

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Задержание Козака

Народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака подозревают в государственной измене. Печерский районный суд Киева дал разрешение на его задержание. Однако его соратник Виктор Медведчук заявил, что он якобы находится на лечении в Беларуси.

Анна Герман вернулась

В новом выпуске программы "Паломница" Оксаны Марченко гостьей стала бывший народный депутат и соратница Виктора Януковича Анна Герман. Она рассказала историю о том, как ее отгоняли от Гроба Господня, но ей это понравилось.

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Полный выпуск программы "Вести.UA. Жир" за 22 мая 2021 года: смотрите видео