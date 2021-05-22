Про інші курйозні події за останній тиждень – далі у програмі.

Цікаво Вєсті.UA. Жир: Ціна на гречку знизилась на 16 копійок

Не змогли потрапити в Туреччину

Харків'янка з 2 дітьми не змогла вилетіти у Стамбул. Через це її сестра разом із племінниками викинули українські паспорти та послали Україну "до д*пи" на відео. Крім того, вона розповіла, що начебто двічі купала квитки, однак так і не змогла полетіти.

Скандал через вишиванку Зеленського

В Україні 20 травня відзначали День вишиванки й до привітань долучився президент Володимир Зеленський. Він опублікував фотографію із дружиною Оленою. Однак його вишиванка вже вдруге викликала обурення у мережі, бо це начебто російська косоворотка.

До теми Вєсті.UA: Що знову не так із вишиванкою Зеленського

Російська пропаганда

Ольга Скабєєва, російська пропагандистка, видала новий вражаючий фейк у ефірі одного з телеканалів. Вона заявила, що нібито Джо Байден особисто порадив Володимирові Зеленському провести на Донбасі гомосексуальну ходу.

Тищенко провів ревізію у тюрмі

Народного депутата Миколу Тищенка відправили до в'язниці. Він поїхав із спецзавданням в Олексіївську колонію на Харківщині. Політик мав перевірити, у яких умовах живуть засуджені. Проте вирішив згадати й свою професію з "Ревізору".

Новий уряд Шмигаля

Верховна Рада ухвалила рішення звільнити трьох міністрів і обрати нових. Очільником міністерства охорони здоров'я став Віктор Ляшко. Міністром інфраструктури обрали Олександра Кубракова, а міністром економіки – Олексія Любченка.

Читайте більше Віктор Ляшко став міністром охорони здоров'я України: що відомо про нового очільника МОЗ

Затримання Козака

Народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака підозрюють у державній зраді. Печерський районний суд Києва дав дозвіл на його затримання. Однак його соратник Віктор Медведчук заявив, що він начебто перебуває на лікуванні в Білорусі.

Ганна Герман повернулась

У новому випуску програми "Паломниця" Оксани Марченко гостею стала колишня народна депутатка і соратниця Віктора Януковича Ганна Герман. Вона розповіла історію про те, як її відганяли від Гробу Господнього, але їй це сподобалось.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 22 травня 2021 року: дивіться відео