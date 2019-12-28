Вести Кремля. Сливки: Как Захарова отгуляла корпоратив. Элтон Джон не сдаст кровь в России
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 28 декабря – представитель МИД РФ Мария Захарова отпраздновала наступающий Новый год в компании коллег и станцевала зажигательные танцы. В России действует запрет на принятие донорской крови от гомосексуалистов, проституток и наркоманов.
Также в выпуске:
Дочка Путина при власти.
Декабристы 21 века в России.
Скреполет долетался.
Судьба детей в РФ.
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