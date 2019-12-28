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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      Вести Кремля. Сливки: Как Захарова отгуляла корпоратив. Элтон Джон не сдаст кровь в России
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Вести Кремля. Сливки: Как Захарова отгуляла корпоратив. Элтон Джон не сдаст кровь в России

      Вести Кремля 11 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 28 декабря – представитель МИД РФ Мария Захарова отпраздновала наступающий Новый год в компании коллег и станцевала зажигательные танцы. В России действует запрет на принятие донорской крови от гомосексуалистов, проституток и наркоманов.

      Также в выпуске:

      Дочка Путина при власти.

      Декабристы 21 века в России.

      Скреполет долетался.

      Судьба детей в РФ.

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      Теги: Новости России Вести Кремля
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