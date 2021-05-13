На заседание суда в отношении Виктора Медведчука пришел его однопартиец Илья Кива. Новоиспеченный кандидат наук в своей хамовитой манере общался с журналистами. Он даже "зачитал доклад" о негативных влияниях средств массовой коммуникации и придумал новые темы для диссертаций.

Какие еще курьезные события произошли в Украине по состоянию на четверг, 13 мая – в программе.

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Порошенко решил засудить Гордона

Петр Порошенко решил судиться с журналистом Дмитрием Гордоном за клевету. Все из-за обвинений в том, что он в 2014 году после сговора с президентом России Владимиром Путиным дал военным приказ покинуть Мариуполь.

Тупицкий дальше игнорирует суды

Печерский районный суд Киева должен был рассмотреть сразу несколько дел относительно одиозного судьи Александра Тупицкого. Впрочем, он снова не явился в суд, где ему должны были избрать меру пресечения. Это уже не в первый раз – Тупицкий каждый раз придумывает новое оправдание. Сейчас ему якобы сделали операцию на сердце.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 13 мая: смотрите видео