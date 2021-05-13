На засідання суду щодо Віктора Медведчука прийшов його однопартієць Ілля Кива. Новоспечений кандидат наук у своїй хамовитій манері спілкувався із журналістами. Він навіть "зачитав доповідь" про негативні впливи засобів масової комунакації і вигадав нові теми для дисертацій.

Які ще курйозні події відбулись в Україні станом на четвер, 13 травня – у програмі.

Читайте також Я не маю вашу жо*у бачити, – Кива в суді по Медведчуку чіплявся до журналістів 24 каналу: відео

Порошенко вирішив засудити Гордона

Петро Порошенко вирішив судитися із журналістом Дмитром Гордоном за наклеп. Все через звинувачення у тому, що він у 2014 році після змови із президентом Росії Володимиром Путіним дав військовим наказ залишити Маріуполь.

Тупицький далі ігнорує суди

Печерського районний суд Києва мав розглянути одразу кілька справ щодо одіозного судді Олександра Тупицького. Втім, він знову не з'явився до суду, де йому мали обрати запобіжний захід. Це вже не вперше – Тупицький щоразу вигадує нове виправдання. Зараз йому нібито зробили операцію на серці.

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 13 травня: дивіться відео