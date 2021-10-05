Вести.UA: Арахамия очень старался в Трускавце

После выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце ее глава Давид Арахамия пришел в Верховную Раду с гипсом на руке. Накануне, 3 октября, он на вечеринке "слуг" был в роли диджея.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 5 октября – узнайте в программе.

К теме После вечеринки "слуг" в Трускавце: Арахамия пришел в Раду с гипсом

Добкин не может назвать Путина преступником

Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин не считает, что российский президент Владимир Путин виноват в оккупации украинских территорий. Добкина поддержала "Оппозиционная платформа – за жизнь".

Полицейские везли Осадчую на вокзал

После вечеринки "Слуги народа" в Трускавце журналистка Екатерина Осадчая опаздывала на поезд. Полицейские решили отвезти ее на вокзал с сиренами. Осадчая засняла поездку и опубликовала в инстаграме.

"Слуга" лоялен к России и Беларуси

Депутат президентской партии "Слуга народа" Евгений Шевченко любит диктатора Александра Лукашенко. Кроме того, он убежден, что Россия поддерживает суверенитет Украины. Более того, он отметил, что Украина может угрожать России фактором "внешнего управления".

Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке

Полный выпуск программы "Вести.UA" за 5 октября: смотрите видео