Вести.UA: Где пропал Владимир Зеленский

Владимир Зеленский на рождественские праздники отправился в Буковель. Однако после этого президент внезапно исчез.

Другие курьезные события, которые произошли в Украине по состоянию на 11 января – узнавайте в программе.

К теме Зеленский поздравил украинцев с Рождеством, катаясь на лыжах в Буковеле: видео с гор

Заоблачный заработок Тупицкого

Александр Тупицкий задекларировал более 900 тысяч гривен зарплаты от Конституционного суда. Откуда у судьи, который не может дойти до рабочего места, в декларации появилось 138 минимальных зарплат – точно неизвестно. Однако по этому поводу есть несколько предположений.

Киве снова неймется

Илья Кива в очередной раз рассказал о том, как скучает по Советскому Союзу. Нардеп от ОПЗЖ в телеграме заявил, что его "родина" навсегда останется в сердце, потому что воспитала его настоящим человеком. Однако какая родина – такое и воспитание.

Кулинарный конкурс от Тищенко

Жена Николая Тищенко – Алла Барановская в инстаграме устроила конкурс на самые лучшие котлеты. Суть проста – пользователи присылали фото блюда, а "Коля Митбол" должен был выбрать из них лучшие.

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