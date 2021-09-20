О других событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 20 сентября смотрите в программе.
Обратите внимание Грызня в ОПЗЖ: Кива обвинил Бойко в продаже партийных структур
Предвыборные обещания Добкина
В Харькове продолжается перевыборная кампания, где одиозный Михаил Добкин является одним из кандидатов. Политик обещает, что приедет в любой двор, будет помогать с коммунальными услугами и введет русский язык в школах города.
Верховная Рада онлайн
В Верховной Раде возникла идея закрепить в законодательстве возможность онлайн-заседаний. В частности, это могло возникнуть на фоне болезни спикера Рады Дмитрия Разумкова, который сейчас работает удаленно.
Газогонные идеи от Саакашвили
Михеил Саакашвили видит пользу от "Северного потока-2" для Украины. Политик считает, что российский газопровод может научить украинцев экономить собственный газ.
Смотрите выпуск программы "Вести.UA" за 20 сентября: видео