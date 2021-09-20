О других событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 20 сентября смотрите в программе.

Обратите внимание Грызня в ОПЗЖ: Кива обвинил Бойко в продаже партийных структур

Предвыборные обещания Добкина

В Харькове продолжается перевыборная кампания, где одиозный Михаил Добкин является одним из кандидатов. Политик обещает, что приедет в любой двор, будет помогать с коммунальными услугами и введет русский язык в школах города.

Верховная Рада онлайн

В Верховной Раде возникла идея закрепить в законодательстве возможность онлайн-заседаний. В частности, это могло возникнуть на фоне болезни спикера Рады Дмитрия Разумкова, который сейчас работает удаленно.

Газогонные идеи от Саакашвили

Михеил Саакашвили видит пользу от "Северного потока-2" для Украины. Политик считает, что российский газопровод может научить украинцев экономить собственный газ.

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