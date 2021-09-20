Про інші події, які відбулись в Україні станом на 20 вересня – дивіться у програмі.

Зверніть увагу Гризня в ОПЗЖ: Кива звинуватив Бойка у продажі партійних структур

Передвиборчі обіцянки Добкіна

У Харкові триває перевиборча кампанія, де одіозний Михайло Добкін є одним із кандидатів. Політик обіцяє, що приїде у будь-який двір, допомагатиме з комунальними послугами та запровадить російську мову у школах міста.

Верховна Рада онлайн

У Верховній Раді виникла ідея закріпити в законодавстві можливість онлайн-засідань. Зокрема, це могло виникнути на тлі хвороби спікера Ради Дмитра Разумкова, який зараз працює віддалено.

Газогінні ідеї від Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі побачить користь від "Північного потоку-2" для України. Політик вважає, що російський газопровід може навчити українців економити власний газ.

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