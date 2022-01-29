Вести.UA: В Госдуме придумали, что украинцы – искусственно созданный народ

Депутат российского парламента Анатолий Вассерман заявил, что украинцы – искусственно созданный народ. Заметим, что сам украинофоб родился в Одессе.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 28 января – узнавайте в программе.

Актуально В Госдуме России назвали предложение о признании боевиков на Донбассе "несвоевременным"

Новое заявление Рабиновича

Вадим Рабинович предложил нардепам отправиться в Россию на переговоры. Он верит Кремлю, что страна-агрессор не планирует нападать на Украину. Нардеп убежден, что "нагнетание ситуации происходит для того, чтобы люди не думали о повышении тарифов и о провале экономики".

Коронавирус в Раде

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива неожиданно объяснил, почему Верховную Раду закроют на карантин. По его словам, причина может быть вовсе не в COVID-19. Свою теорию он высказал фирменной цитатой с нецензурной лексикой.

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