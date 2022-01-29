Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 28 січня – дізнавайтесь у програмі.
Актуально У Держдумі Росії назвали пропозицію про визнання бойовиків на Донбасі "невчасною"
Нова заява Рабіновича
Вадим Рабінович запропонував нардепам відправитися в Росію на переговори. Він вірить Кремлю, що країна-агресорка не планує нападати на Україну. Нардеп переконаний, що "нагнітання ситуації відбувається для того, щоб люди не думали про підвищення тарифів і про провал економіки".
Коронавірус у Раді
Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива неочікувано пояснив, чому Верховну Раду закриють на карантин. За його словами, причина може бути зовсім не в COVID-19. Свою теорію він висловив фірмовою цитатою з нецензурною лексикою.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 28 січня: дивіться відео