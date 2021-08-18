Вести.UA: Илью Киву задела "Большая стройка"

Илью Киву, похоже, задел проект насчет "Большой стройки". Суд конфисковал у депутата ОПЗЖ 1,2 миллиона гривен, заработанных на жомовой яме.

Какие еще курьезные события произошли в Украине по состоянию на среду, 18 августа – узнайте в программе.

К теме Миллион Кивы – для бюджета Украины: жомовая яма подарила хлопоты одиозному нардепу

Козака планируют объявить в розыск Интерпола

По информации СМИ, Офис генпрокурора хочет объявить нардепа Тараса Козака в международный розыск Интерпола. Его подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Ранее Виктор Медведчук заявлял, что Козак якобы находится на лечении в Беларуси.

Ощадбанку разрешили открыть зал игровых автоматов в отеле

Нацкомиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала Сбербанку разрешение на открытие зала игровых автоматов или букмекерского пункта в киевском отеле. Заявку на получение разрешения банк подал еще 10 августа.

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