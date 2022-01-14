Другие курьезные события, которые произошли в Украине по состоянию на 13 января – узнавайте в программе.

Обратите внимание Янукович снова пожаловался в суд, что его незаконно отстранили от должности президента

"Витя легитимный"

Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады. Он требует признать отсутствие у ВРУ полномочий лишать звания Президента Украины любым способом, кроме импичмента.

Суд уже открыл производство по этому делу и назначил его рассмотрение в упрощенном порядке. То есть решения суда по этому иску могут быть приняты в любой момент.

"Великомученик" Медведчук

Суд продлил нардепу от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку срок домашнего ареста. Хотя обвинения против него серьезны и конкретны, однако для своих однопартийцев он стал великомучеником.

При каждом случае они не устают вспоминать его. Кроме того, убеждены, что кум Путина страдает из-за "защиты интересов Украины".

Новые вершины Поплавского

Недавно появился рейтинг, по которому Михаил Поплавский стал самым крупным инфлюэнсером в украинском Instagram. У него более 6 миллионов подписчиков, вынужденных рассматривать его контент.

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