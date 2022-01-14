Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 13 січня – дізнавайтесь у програмі.

Зверніть увагу Янукович знову поскаржився в суд, що його незаконно усунули з посади президента

"Вітя легітимний"

Віктор Янукович подав позов до Окружного адміністративного суду Києва проти Верховної Ради. Він вимагає визнати відсутність у ВРУ повноважень позбавляти звання Президента України у будь-який спосіб, окрім імпічменту.

Суд вже відкрив провадження в цій справі й призначив її розгляд у спрощеному порядку. Тобто рішення суду за цим позовом можуть ухвалити в будь-який момент.

"Великомученик" Медведчук

Суд продовжив нардепу від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку термін домашнього арешту. Хоча звинувачення проти нього серйозні й конкретні, однак для своїх однопартійців він став великомучеником.

За кожної нагоди вони не втомлюються згадувати його. Крім того, переконані, що кум Путіна страждає через "захист інтересів України".

Нові вершини Поплавського

Нещодавно з'явився рейтинг, за яким Михайло Поплавський став найбільшим інфлюенсером в українському Instagram. У нього понад 6 мільйонів підписників, які змушені розглядати його контент.

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