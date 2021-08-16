Вести.UA: Кива заявил, что его могут найти мертвым

В партии ОПЗЖ считают, что мэра Кривого Рога Константина Павлова убили. Илья Кива не смог стоять в стороне от этой ситуации и заявил, что его тоже могут найти мертвым.

Какие еще курьезные события произошли в Украине в течение 16 августа – читайте далее.

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Кандидаты в БЭБ

В конечный этап конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности прошли 3 кандидата – Вадим Мельник, Василий Горбаль и Аттила Ковчи. Теперь новую структуру возглавит либо налоговик, либо прокурор, либо регионал. В контексте этой информации вопросов о том, почему Украина до сих пор не в НАТО, не возникает.

Чаус и "Маска"

Экс-судья Николай Чаус во время закрытого заседания суда заявил, что в течение 4 месяцев он сидел в подвале в маске. Однако зря подозреваемый во взяточничестве жалуется, ведь на самом деле его могли рассматривать на роль Джима Керри в одном из известных фильмов – "Маска".

Выпуск программы "Вести.UA" за 16 августа 2021 года: смотрите видео