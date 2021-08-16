Які ще курйозні події відбулись в Україні впродовж 16 серпня – читайте далі.

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Кандидати у БЕБ

До кінцевого етапу конкурсу на посаду очільника Бюро економічної безпеки пройшли 3 кандидати – Вадим Мельник, Василь Горбаль та Аттіла Ковчі. Тепер нову структуру очолить або податківець, або прокурор, або регіонал. У контексті цієї інформації питань про те, чому Україна досі не в НАТО, не виникає.

Чаус і "Маска"

Екссуддя Микола Чаус під час закритого засідання суду заявив, що впродовж 4 місяців він сидів у підвалі в масці. Однак дарма підозрюваний у хабарництві скаржиться, адже насправді його могли розглядати на роль Джима Керрі в одному з відомих фільмів – "Маска".

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