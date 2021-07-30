Які ще курйозні події відбулись в Україні впродовж 30 липня – читайте далі.

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Арахамія анонсував кадрові зміни

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час одного із своїх інтерв'ю обмовився про те, що у Кабміні відбудуться кадрові зміни. Він запевнив, що буде щонайменше 3 – 4 кадрових рішення.

Добкін на виборах мера

Майже половина харків'ян готові підтримати на виборах мера міста секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова. Водночас у Михайла Добкіна, схоже, погані справи. Його підтримує лише 17,8% містян.

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Випуск програми "Вєсті.UA" за 30 липня 2021 року: дивіться відео