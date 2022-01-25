О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 25 января – узнавайте в программе.

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Тимошенко отдохнула в ОАЭ

Почти месяц лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко отдыхала в ОАЭ. Поговаривают, что именно там живет ее дочь. А еще арабские страны – это всегда романтично.

Ляшко рассказал о тайном бункере для депутатов

Олег Ляшко рассекретил сведения о подземном объекте, в котором будут прятаться политики. Он подчеркнул, что знает расположение этого подземного объекта. Однако не уверен, что такую информацию может разглашать

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