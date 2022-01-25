Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 25 січня – дізнавайтесь у програмі.

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Тимошенко відпочила в ОАЕ

Майже місяць лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко відпочивала в ОАЕ. Подейкують, що саме там живе її донька. А ще арабські країни – це завжди романтично.

Ляшко розповів про таємний бункер для депутатів

Олег Ляшко розсекретив відомості про підземний об'єкт, у якому ховатимуться політики. Він наголосив, що знає розташування цього підземного об'єкта. Однак не впевнений, що таку інформацію може розголошувати

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 25 січня: дивіться відео