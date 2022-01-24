О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 24 января – узнавайте в программе.

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Верный пес Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил, что его страна разместит "целый контингент армии" на границе с Украиной. В то же время он отметил, что все это – ради собственной безопасности, поскольку наше государство якобы первое начало стягивать туда свои войска.

Тищенко и его стадия полураспада

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко оконфузился, когда поздравлял украинцев с Днем соборности. В своей заметке в фейсбуке он упомянул лишь о части Украины, написав: "Мы единое, сильное и независимое государство! От Киева до Закарпатья! Продолжаем сшивать Украину вместе". Когда нардеп понял свою ошибку – сразу же отредактировал публикацию.

Апокалиптические сны Кивы

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива завел в своем телеграмм-канале рубрику "Завтрак с Кивой", однако там он не делится секретами приготовления блюд, а бубнит о слабости Украины и крутизне России. В очередном выпуске, который был посвящен напряженности на украинских границах – Кива решил рассказать о своих апокалиптических снах.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 24 января: смотрите видео