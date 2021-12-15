Вести.UA: Кума Путина продемонстрировала еще один талант

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко была телеведущей, танцовщицей и даже пробовала себя в политике. Однако недавно она стала медицинской экспертом.

Другие курьезные события, которые произошли в Украине по состоянию на 14 декабря – узнайте дальше.

К теме Доверие к Разумкову растет: на это есть по меньшей мере 3 причины

Уменьшение монобольшинства

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков создал межфракционное объединение "Умная политика". К нему 14 декабря присоединилась депутат от "Слуги народа" Любовь Шпак. В общей сложности в объединение вошел 21 нардеп.

Стефанчук "подложил свинью"

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в рамках национальной недели чтения в Украине дал нардепам задачу – прочесть 5 книг. Подборку он опубликовал на своей странице в фейсбуке.

Обострение Тимошенко

В начале каждой зимы у Юлии Тимошенко происходит "предательское обострение". Она снова жалуется, что власть лишает людей работы и денег.

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