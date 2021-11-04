О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 4 ноября – в программе.

К теме "Стер все бегом": в Ровно из церкви вытолкали журналистов, снимавших людей без масок

Запрет закона об отчетах партий

Депутат Александра Устинова просит ветировать собственный закон о финансовых отчетах партий. Все из-за того, что там есть "что-то, не как в Европе".

Медиафейки от Шуфрича

Нестор Шуфрич – нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" недавно стал владельцем телеканала UkrLive. Нацсовет назначил проверку медиа из-за распространения фейков про коронавирус.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 4 ноября: смотрите видео